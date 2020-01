Produktionen aus Israel beim Filmfestival Max Ophüls Preis : „Wärst Du nicht religiös, wärst Du längst verheiratet“

Saarbrücken

Sie sind die Gäste mit der weitesten Anreise in diesem Jahr: Das Ophüls-Festival hat in einer Kooperation mit dem Tel Aviv Student Festival fünf junge Filmemacherinnen und Filmemacher aus Israel mit ihren Produktionen eingeladen – eine Regisseurin musste aus Krankheitsgründen leider zuhause bleiben: Yael Reisfeld, von der der famose Animationsfilm „Alef b'Tamuz“ läuft.

Von Trauer und darum, wie man man mit dem Tod umgeht, erzählt Hila Cohen in ihrem 13-minütigen Kurzfilm „Maman“ . Es ist ein ganz normaler Tag in einem Mietshaus; die junge Amos bringt den Müll raus, telefoniert mit ihrer Mutter – bis die 90-jährige Nachbarin klingelt. Ihr Mann sitzt regungslos auf dem Sofa und atmet nicht mehr. Die Nachbarin ist überfordert, und Amos lässt ihr die Zeit, die sie braucht – eine Ambulanz käme ohnehin zu spät. Ein guter, bittersüßer, trotz allem tröstlicher Film ohne Melodramatik und einer famosen Hauptdarstellerin - der Regisseurin selbst.

Bei mehr als 100 Geburten stand die 37-jährige Maya den Müttern zur Seite – die Zahl ihrer Verabredungen, um einen Ehemann zu finden, ist fast ebenso hoch. Maya ist ultra-orthodox, und das soll ihr Gatte auch sein – allerdings solle er nicht so erzkonservativ eingestellt sein, dass er sich an ihrer Berufstätigkeit stört. Die Doku „Simple Things“ (31 Minuten) von Liel Gur begleitet Maya zu ihren Dates, die mitunter schnell enden, wenn ein Mann kein Interesse an einer arbeitenden Gattin hat, auch zu Geburtsvorbereitungen (und einer Geburt) sowie zu ihren Eltern, die sich um sie sorgen. „Wärst Du nicht religiös, wärst Du längst verheiratet“, befindet die Mutter. Und überhaupt: Wenn man heiraten wolle, müsse man etwas flexibler sein, was die eigenen Ansprüche angeht. Maya bleibt in „Simple Things“ trotz der filmischen Nähe auf einer gewissen Distanz und eine schwer zu fassende Person – je nach Sicht wird man sie als konsequent oder als etwas verbohrt empfinden, als verknöchert oder als in gewisser Weise progressiv.