Filmfestival Max Ophüls Preis : Filme aus dem Saarland beim Ophüls-Festival

Saarbrücken Was tun? Seinem Gewissen folgen? Oder die Folgen bedenken und schweigen oder flüchten? Um das eigene Handeln und dessen Konsequenzen geht es im Kurzfilm „Headache“ (22 Minuten) der Regisseure Tobias Kirschner und Philip Müller, die Media Art & Design an der Hochschule der Bildenden Künste Saar (HBK) studieren (der Film ist eine HBK-Produktion).

Kilian Armando Friedrich kommt aus Saarlouis, studiert an der Hochschule für Fernsehen und Film München (HFF) und legt mit „Ich will ins Paradies“ einen exzellenten Dokumentarfilm vor (16 Minuten). Um Evelyn L. geht es, eine Frau, die mit dem Beruf des nächtlichen Austragens von Zeitungen ihre Berufung finanziert – das Predigen aus der Bibel für jeden, der das hören will (oder auch nicht). Friedrich zeigt dieses Predigen nur in den letzten Sekunden seines Films, viel öfter zeigt er die Frau bei der Arbeit, beim Ausladen der Zeitungen, beim Hoch- und Runterlaufen (runter rückwärts, wohl des Rückens wegen) und lässt sie in ihrer Wohnung von ihrer Weltsicht erzählen. Die Welt wird untergehen mit ihren „Betonklötzen, die zu Staub verfallen“, da ist sie sich sicher; danach möchte sie mithilfe von unter anderem Bibern und Elefanten ein neues Paradies errichten, „ein lebendes Baumhaus“. Der Film stellt die Frau nicht als spinnert, auch wenn er manchmal ein wenig ironisch kommentiert: indem weihevolle Orgelmusik manche der schwarz-weißen Bilder begleitet, man ein prächtiges Waldpanorama (das Paradies?) zeigt, bevor die Kamera nach unten fährt und dem Zuschauer klar macht, dass man sich nur an einem Poster in Evelyns Wohnung erfreut hat. Aber sie hat ja durchaus recht, wenn sie sagt: „Die Menschen wollen nicht hören. Sie wollen sich nicht ändern.“ In ihrer Wohnung hat sie sich ein kleines Vorab-Paradies geschaffen, mit vielen Pflanzen, einem Aquarium und zwei Katzen, die geduldig zuhören, wenn Evelyn aus ihren theologischen Büchern liest. Eine davon heißt „Die Rettung naht!“ (man würde sie ihr gönnen). Am Ende lässt Friedrich Zeitungen durchs Treppenhaus schweben, in einer schnellen Montage platschen Blätter mit ihren knalligen Boulevard-Schlagzeilen vor die Türen der Wohnungen. Da kann man schon verstehen, dass Evelyn den großen Knall für unausweichlich hält.