Ludwigspark - Die Geschichte eines Stadions Auf dem Schutt des 2. Weltkriegs – die Geschichte des Ludwigsparkstadions

Die „alte Dampfeisenbahn“ stampft zum ersten Mal kurz nach dem 2. Weltkrieg durch Saarbrücken. Als Trümmerbahn. Auf schmalspurigen Gleisen zieht sie Loren, die mit Kriegsschutt aus der Stadt beladen ist. Raus aus der Stadt zu den Ablageplätzen ins Meerwiesertal, an den Osthafen oder in den Ludwigspark tuckert sie über provisorische Gleise. Vorbei an der Johanneskirche, durch die zerbombte Bahnhofstraße, durch die Mainzer Straße. Sie hat viel zu schleppen. In bis zu zwei Millionen Kubikmeter Schutt hat der Krieg die Stadt pulverisiert.