Die Expertenantwort : Ist die Sonne am Klimawandel schuld?

Scheint die Sonne, wird es heiß – so weit, so simpel. Geht es um das Klima, wird die Antwort schon komplizierter. Dennoch ist die Behauptung, die Klimakrise habe allein mit der Sonne zu tun, längst widerlegt. Foto: dpa/Patrick Pleul

Zwar sagen alle Klima-Wissenschaftler der Welt etwas anderes. Trotzdem behaupten manche Politiker, dass nicht der Mensch, sondern die Sonne Schuld am Klimawandel ist. Was ist dran an dieser Behauptung?

An dieser Stelle beantworten die Wissenschaftler von Scientists for Future (S4F) Saar Fragen rund um die Klimakrise.

Manche behaupten, der Mensch habe keinen Einfluss auf die globale Erwärmung – eigentlich sei die Sonne Schuld. Stimmt das?

S4F: “Die Sonne wärmt unseren Planeten, mit etwa 1400 Watt pro Quadratmeter (W/m2) im jahreszeitlichen Mittel [1]. Diese Einstrahlung auf die Erde schwankt jedoch über längere Zeiträume und führte in den letzten Millionen Jahren zu den großen Eis- und Warmzeiten.

Die Ursache der Temperaturschwankungen sind Änderungen in den sogenannten Erdbahnelementen: Die Distanz zwischen Erde und Sonne schwankt aufgrund des Einflusses der Anziehungskraft der umliegenden Planeten. Das beeinflusst erstens die Form der Umlaufbahn der Erde um die Sonne: Die Abweichung von der Kreisbahn schwankt zwischen 0,5 bis 6 Prozent und verursacht einen Kalt-Warmzeit-Zyklus von etwa 100 000 Jahren. Zweitens schwankt die Neigung der Erdachse zwischen 22 und 24,5 Grad mit einem Zyklus von 40 000 Jahren. Drittens rotiert die Erdachse – ähnlich wie ein Kreisel – alle 20 000 Jahre um den Pol (Präzession) [2].

Diese Faktoren spielen heute und in den nächsten Tausenden von Jahren jedoch keine Rolle für unser Klima. Die Anzahl der Sonnenflecken können dagegen für eine kurzeitige, vorübergehende Erwärmung oder Abkühlung sorgen. Diese treten etwa alle elf Jahre vermehrt auf [3]. Die Flecken sind ein Kennzeichen erhöhter Sonnenaktivität und können zu 5 W/m² [1] Erwärmung führen. Ausnahmen, die einige Jahrzehnte bis 100 Jahre dauerten und in denen die Sonne keine Flecken zeigte, führten zu kühlen Perioden (beispielsweise während der „Kleinen Eiszeit“ im 16. Jahrhundert) [4]. Starke Fleckenbildung führte zu wärmeren Zeiten (etwa die mittelalterliche Warmzeit um 1100 bis 1200, wo Grönland von den Wikingern besiedelt wurde).

Seit etwa 1960, als die Anzahl der Sonnenflecken ein Maximum aufwies, geht jedoch die von der Sonne kommende Energie leicht zurück. Die globale Temperatur auf der Erde steigt dennoch an [5]. Dies ist ein klarer Hinweis darauf, dass nicht die Sonne für den Klimawandel verantwortlich ist. “

