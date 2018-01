Die Gipfel der Berge

Die Bergehalde Grühlingstraße am Rande des Saarkohlenwaldes an der A623 im Abendlicht: Senkrecht von oben fotografiert wirkt ihr Plateau wie ein Elefantenrücken – oder wie ein Strand in den Subtropen. Die Bergehalde Grühlingstraße am Rande des Saarkohlenwaldes an der A623 im Abendlicht: Senkrecht von oben fotografiert wirkt ihr Plateau wie ein Elefantenrücken – oder wie ein Strand in den Subtropen. weniger

Von der Halde Lydia aus lässt sich gut der Hammerkopfturm der stillgelegten Grube Camphausen erkennen.

Die Halde Duhamel in Ensdorf bietet ebenso wie die Lydia in Fischbach oder die Halde in Göttelborn klare Linien.

Die Haldenlandschaft in Göttelborn hat die RAG zwischen 2013 und 2015 neu angelegt. Und hat dabei auf klare Kanten gesetzt.

Am Fuße der Haldenlandschaft Göttelborn liegt der sogenannte Kohlbachweiher. Ein alter Absinkweiher der Grube Göttelborn.

Am Fuße der Haldenlandschaft Göttelborn fließt der Kohlbach Richtung Absinkweiher. Eine kleine Brücke überspannt das Gewässer. Für den Wanderer, der vom Quierschieder Schützenhaus kommt, ist sie der Eingang zum Halden-Aufstieg.

Die Lehmhaufen in Heinitz leuchten orange. Der Lehm wird auf dem Haldenplateau verteilt. So kann kein Wasser von oben in die Halde eindringen.

Eine noch junge Landschaft: die Bergehalde in Luisenthal mit kleinem Tümpel.

Eine noch junge Landschaft: die Bergehalde in Luisenthal.

Die Lydia bei Camphausen von oben. Zu sehen ist einer der Himmelspiegel, die seit 2006 auf dem zwölf Hektar großen Plateau der Halde zu sehen sind. Die Stufen im Gelände gehören ebenfalls zur Kunst-Landschaft.

Die Lydia bei Camphausen von oben. Die Schutthaufen am linken Bildrand sind die letzten Lkw-Ladungen Bergeabraum. Darauf pflanzten Landschaftsplaner ein paar Bäume und nannnten die Landschaft „Jardin mystique", mystischer Garten.

Die Bergehalde in Maybach ist noch nicht für den Publikumsverkehr freigegeben.

Die Bergehalde in Landsweiler-Reden zeigt in der Morgensonne ihr grafisches Gesicht. Die Wege schlängeln sich in weitläufigen Serpentinen den steilen Hang hinauf. Fast so wie in den Alpen. Der bequeme Mensch kann sich auch in einem Haldentaxi zur Alm hoch fahren lassen.

Die Bergehalde Landsweiler-Reden wirkt recht beschaulich. Zu sehen ist die neue Bergmanns-Alm (rechts oben), der Spielplatz und ein Tümpel. In der Hütte kann der Berge-Steiger nicht nur kühles Wasser trinken.

Die Bergehalde Velsen räkelt sich in der Abendsonne. Sie ist eine der kleinen Halden im Saarland und versteckt sich an der Landstraße L 163 neben einer echten Müllhalde im Wald.

Grünes Naturschutzgebiet: Die Halde Viktoria reicht bis an die L 269. Über eine Brücke an der Püttlinger Schachtstraße kommen Fußgänger und Radfahrer auf dem Weg zum Gipfel an einem langgestreckten Weiher vorbei.

Grünes Naturschutzgebiet: Die Halde Viktoria ist fast in Gänze bepflanzt. Nur ihr Gipfel ist frei von Grün.

Die eher kleine und flache Bergehalde liegt an der L 276 zwischen Karlsbrunn und Dorf im Warndt. Ihr Plateau wird für Solaranlagen benutzt.

Die Fingerhalde im Püttlinger Frommersbachtal. Drei „Finger" der Halde sind von oben noch ganz gut zu erkennen. Sie ragen von der oberen Bildmitte in die Landschaft.

Die Halde Viktoria in Püttlingen.

Das Aussichtsplateau der Halde Viktoria.

Die Halde in Landsweiler-Reden mit der Bergmannsalm.

Die Haldenlandschaft in Heinitz in der Morgensonne.