Serie Ebbes von Hei Modernes Backwerk mit altem Getreide

Saarlouis · Thilo Nast backt in seinem Laden „Brot und Sinne“ mit regionalen Zutaten. Für ihn bauen saarländische Landwirte extra alte Getreidesorten an. Die bringen, so der Bäckermeister, ganz neuen Geschmack in das Brot.

12.02.2024 , 13:53 Uhr

Thilo Nast, Inhaber von „Brot und Sinne“, setzt auf alte Getreidesorten und lange Teigführung. Foto: Alexandra Broeren

Von SZ Redaktion

Mit 43 Jahren hat Thilo Nast beschlossen, eine Bäckerlehre zu machen. Mit 45 hat er seine Gesellenprüfung abgelegt und mit 46 war er Meister im Bäckerhandwerk. Zum Thema Ernährung haben ihn gesundheitliche Probleme geführt. Das wiederum habe ihn zum Brot gebracht.