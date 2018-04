SVS greift nach dem letzten Strohhalm

Der SV Schwafheim gibt sich im Abstiegskampf der Fußball-Landesliga nicht auf. Gestern griff das abstiegsbedrohte Team nach dem letzten Strohhalm und schaffte im Nachholspiel gegen den VfL Rhede einen verdienten 2:0 (1:0)-Heimsieg. Damit beträgt der Rückstand auf den Relegationsplatz nur noch einen Punkt, wobei der dort platzierte SV Hö-Nie noch zwei Spiele weniger ausgetragen hat als der SVS.

Gegen Rhede konnte Schwafheim von Beginn an mithalten und hatte auch die erste klare Torchance der Begegnung. Nach einem langen Ball von Yassine Riad hatte Stefan Schindler aber wohl zu viel Zeit zum Nachdenken. Jedenfalls schoss er frei stehend aus halbrechter Position über den VfL-Kasten (23. Minute). Kurz darauf gelang den Hausherren trotzdem das Führungstor. Nach einem Eckball von Besnik Saljiji war Hakan Dönmez zur Stelle und köpfte den Ball an den linken Innenpfosten, von wo er ins Tor sprang (31.). "Da hat er sich für seinen Einsatz in den vergangenen Spielen belohnt", freute sich SVS-Coach Ralf Gemmer mit dem Schützen.

Im Gegenzug wäre Rhede fast zum Ausgleich gelangt, aber Peter Göring verzog knapp nach einer Vorlage von Simon Lechtenberg (32.). Mit dem Pausenpfiff musste Schwafheim noch einmal tief durchatmen, als Meikel Junker mit einem Kopfball aus spitzem Winkel das Lattenkreuz traf.

Nach Wiederanpfiff schien der VfL das Blatt mit aller Macht wenden zu wollen. Eine Viertelstunde lang schnürte Rhede die Gastgeber am eigenen Strafraum ein und kam zu einigen Schüssen, wobei SVS-Keeper Stefan Minz den besten Versuch von Junker gut parierte (57.). "Wir hatten dann das Glück, genau in dieser Drangphase das 2:0 zu machen", gab Ralf Gemmer zu. Dafür sorgte Lars Dickmann, der nach schönem Zuspiel von Kevin Bodden vor Rhedes Keeper Björn Behner auftauchte und diesem den Ball durch die Beine schob (63.).

Anschließend fiel dem VfL nicht mehr viel ein, um noch einmal zurückzukommen. Einzig Junker zwang Minz aus kurzer Distanz zu einer starken Reaktion (77.).

Stattdessen hätte Schwafheim seine Führung noch ausbauen müssen. Ein Schuss von Riad wurde im Strafraum nach Vorlage von Arne Becker geblockt (71.), nach dem anschließenden Eckball faustete Behner eine "Bogenlampe" von Lars Dickmann gerade noch über die Querlatte. Die größte Chance vergab Kevin Bodden, der nach Vorlage von Becker allein auf das Rheder Tor zulief, den Ball dann aber an den rechten Außenpfosten schoss (87.).

"Darüber mussten wir uns ja nicht mehr wirklich ärgern", konnte Ralf Gemmer nach Schlusspfiff über die Szene schon wieder schmunzeln. "Ich bin heute sehr zufrieden. Bis auf die Viertelstunde nach der Pause waren wir sehr gut im Spiel, und das trotz einiger angeschlagener Jungs auf dem Platz."