SV 08/29 sucht Keeper für neues A-Jugend-Team

Mit Beginn der Saison 2017/2018 kehrten Leon Schäffer und Kaj-Sebastian Väisänen sowie Luca Kittelberger zurück zur SV 08/29. Mittlerweile sind einige weitere ehemalige C-Jugendliche dazu gekommen, so dass der Kader inzwischen 14 Spieler umfasst. Weitere "Ehemalige" haben ihre Rückkehr angekündigt. Es ist beschlossen, für die Saison 2018/2019 eine A-Jungenmannschaft zur Teilnahme am Meisterschaftsbetrieb zu melden. Ein zweiter Torhüter wird noch gesucht. Das Team trainiert dienstags von 19 bis 20.30 Uhr und freitags von 20 bis 22 Uhr in der Dreifach-Sporthalle am Gymnasium Voerde. Infos bei Timo Jegelka, Telefon 0172 2325073.

(-dom-)