Freiwillige Feuerwehr Sulzbach Dieser rote Lebensretter bringt neuste Technik mit

Die Stadt Sulzbach habe damit nicht in ein Luxusobjekt investiert, sondern in ein Fahrzeug nach dem neusten Stand der Technik. „Alte Fahrzeuge werden heiß geliebt, doch irgendwann wird es brenzlig“, erklärte Six. Die Feuerwehr habe lange an dem alten Wagen festgehalten. Und einige Wochen werde er auch noch bei Einsätzen zu sehen sein, da jetzt das Training der Sulzbacher Feuerwehrleute auf dem neuen Fahrzeug beginnen könne.