Goethe-Jahr 2024 Sulzbach würdigt Dichterfürst Goethe

Auf SZ-Anfrage teilte die Stadt mit: „Die Konzeptidee kommt von Klaus Friedrich, der auf die Stadt Sulzbach zugekommen ist, um anlässlich des 275. Geburtstages von Goethe im Jahr 2024 ein Aktionsjahr ins Leben zu rufen. Klaus Friedrich hat bereits zuvor einige Projekte (Goethe-Knigge-Küchenschätze; Führungen Brennender Berg und am Salzbrunnenensemble) in Sulzbach in Zusammenarbeit mit der Stadt realisiert“, so die Verwaltung. Gemeinsam mit der ehemaligen Stadtmitarbeiterin Heike Kneller-Luck wurde die Idee 2023 weiterentwickelt und das Aktionsjahr mit dem Titel „ALLES GUTE GOETHE“ konzipiert. Das Goethe-Jahr ist ein gemeinsam von zahlreichen Partnern getragenes Themenjahr, unter anderem in Zusammenarbeit mit dem Regionalverband Saarbrücken, das ortsbezogen an ihn erinnern und zugleich auf zeitgemäße und vielfältige Art seine Person und sein Werk vermitteln soll“, so die Stadt Sulzbach weiter.