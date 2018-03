später lesen Zwei Verletzte in Essen Streit zwischen Familien löst Großeinsatz der Polizei aus FOTO: dpa, tba mg fie fdt FOTO: dpa, tba mg fie fdt Teilen

Twittern







Ein Streit zweier Familien hat am Mittwochabend in Essen einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Rund zehn Menschen waren nach Polizeiangaben an der Auseinandersetzung beteiligt. Grund waren private Streitigkeiten.