Streit in Essener Straßenbahn endet mit Schlägen ins Gesicht

Zu dem Streit ist es laut Polizei schon am 16. Januar gegen 11 Uhr gekommen. Jetzt hat sie ein Foto des Verdächtigen veröffentlicht.

Der bislang unbekannte Gesuchte soll einen 63-Jährigen leicht verletzt haben. Der Tatverdächtige saß demnach in der Straßenbahnlinie 105 und hatte die Füße mit dreckigen Schuhen auf den Sitzen abgelegt.

Ihm gegenüber sollen ein 63-Jähriger und eine weitere Insassin gesessen haben. Der 63-Jährige bat ihn, die Füße herunterzunehmen. Beide Männer sollen aufgestanden sein. Der Tatverdächtige soll dem Mann dann unvermittelt ins Gesicht geschlagen haben.

Im Gerangel verlor der Unbekannte seine graue Mütze. An der Haltestelle Weserstraße stieg die Frau aus. In diesem Moment floh der Verdächtige aus der Bahn und rempelte sie so an, dass sie zu Boden fiel. Die Polizei Essen bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0201 8290.

(see)