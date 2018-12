Bei einem schweren Verkehrsunfall in Stolberg bei Aachen sind ein Mann und eine Frau ums Leben gekommen. Am Samstagmorgen kurz nach 1.00 Uhr seien die beiden mit ihren Autos frontal zusammengestoßen, teilte die Polizei am Samstagmorgen mit. Dabei brannte ein Auto vollständig aus. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist bislang noch unklar. Laut einem Polizeisprecher ist die Strecke eigentlich „unproblematisch“.

(mja/dpa)