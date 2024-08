Stiftung Warentest Stifte für die Schule im Test: günstiges Produkt mit Traumnote „sehr gut (1,0)“

Eltern wollen, dass ihre Kinder sicher sind und vertrauen darauf, dass Produkte, die ihre Liebsten täglich in der Schule nutzen, auch geeignet sind. Gefährliche Schadstoffe sollten nicht dazugehören. Doch die Stiftung Warentest hat herausgefunden, dass in vielen Schulstiften Schadstoffe enthalten sind. Was das bedeutet und welche Produkte empfehlenswert sind, lesen Sie hier.