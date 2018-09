später lesen Polizeieinsatz bei Gütersloh Nackter Mann klingelt nach Überfall panisch bei den Nachbarn Teilen

Twittern







Unbekannte haben am Samstagmorgen einen Mann in dessen Haus überfallen, als dieser gerade aus der Dusche kam. Zwar konnte der 36-Jährige fliehen, klingelte aber zwei Stunden lang vergeblich an den Haustüren in der Nachbarschaft.