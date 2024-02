Stadtrat tagt ohne Bürgermeister Von Gewerbesteuer bis Containerdorf

Am Donnerstag geht es auch um die Verabschiedung des Doppelhaushalts für die Jahre 2024 und 2025. Auf SZ-Anfrage hat die Stadt vorab keine konkreten Zahlen vorgelegt. Zu erwarten ist allerdings ein Abschluss im Minus. Zumal die Stadt einiges an Kosten bezüglich der Erhaltung und Sanierung des Hallenbades vor Augen hat und dringend in neue Fahrzeuge bei der Feuerwehr und beim Bauhof investieren muss. Der eigentliche Höhepunkt der Sitzung dürfte die Diskussion um ein von der Verwaltung geplantes Containerdorf mit 22 neuen Wohncontainern für Geflüchtete sein. Der Plan sieht vor, hierfür ein Gelände in der Grubenstraße zu kaufen und für die Container vorzubereiten. Dabei steht eine Summe von 170 000 Euro im Raum. „Wir werden diesem Teil des Haushaltsplans auf gar keinen Fall zustimmen“, kündigt Jung an. Bedenken äußerte auch Jürgen Trenz von der Partei Die Linke: „Nur einen Steinwurf entfernt von den bereits vorhandenen Wohncontainern an der Helenenhalle ein ganzes Containerdorf in ein Wohngebiet zu setzen, das käme bei den dort lebenden Bürgerinnen und Bürger nicht gut an.“