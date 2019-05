Kollektiv Stadtrad Bexbach : Von hier kommt die Pizza

Das Team von Don Camillo feiert Jubiläum! Foto: NORBERT RAMELLI

Liebhaber italienischer Köstlichkeiten kommen in Merchweiler nicht an Don Camillo vorbei. Seit 20 Jahren verwöhnen Inhaberin Cornelia Guido und Ehemann Nino ihre Kunden mit leckeren Pizzen und vielen weiteren italienischen Spezialitäten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die italienische Küche ist etwas Besonderes: Beim Essen geht es den Italienern nämlich nicht nur ums Sattwerden. Für sie ist Essen vielmehr ein kommunikatives Erlebnis – ein Ausdruck von Lebensfreude. Das zeigt sich auch in der Zubereitung unter Verwendung feiner Olivenöle, frischer Kräuter und anderer schmackhafter Produkte. Das Bistro Pizza-Heimservice Don Camillo in Merchweiler weiß, wie es geht. Seit der Eröffnung im Februar 1999 haben sich Inhaberin Cornelia Guido und Ehemann Nino mit ihren italienischen Speisen in der Region einen Namen gemacht.

Angefangen in der Hauptstraße 130 in Merchweiler, befindet sich das Bistro seit 14 Jahren wenige Häuser weiter in der Hauptstraße 118. Das gemütliche Bistro bietet bis zu 26 Gästen Platz, wenngleich die meisten Gerichte außer Haus geliefert werden. Rund 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kümmern sich um das schnelle Wohl der Kunden. Der kleine Fuhrpark mit 5 Autos garantiert eine schnelle Lieferung.

Die Kunden wissen vor allem die gleichbleibende hervorragende Qualität zu schätzen. Beinahe täglich werden die Lebensmittel frisch eingekauft. Darüber hinaus punktet das Don Camillo mit seiner angenehmen Atmosphäre, die sich auch im Team widerspiegelt. Ein Großteil der Mitarbeiter ist schon seit vielen Jahren an Bord.

Info Kontakt Bistro Pizza-Heimservice

Don Camillo

Hauptstraße 118

66589 Merchweiler

Tel. (0 68 25) 97 03 05 und

97 03 06

Öffnungszeiten: 11.30 bis 14 Uhr, 17.30 bis 23 Uhr, Dienstag Ruhetag (außer an Feiertagen)

www.doncamillo-merchweiler.de

Typisch italienische Gerichte:

Alle Gerichte auf der Karte sind typisch italienisch zubereitet: Feine Salate, Nudelgerichte wie Pasta al Forno, leckere Pizzen und verschiedene Fleischgerichte von Schwein, Rind, Hähnchen und Pute. Für Partys ordern die Gäste gerne Platten mit Teigware. Zudem gibt es eine extra Mittagskarte (11.30 bis 14 Uhr). In Merchweiler wird selbstverständlich Frei Haus geliefert, gegen einen Aufpreis von 1 Euro auch nach Illingen, Uchtelfangen, Mangelhausen, Holz, Göttelborn, Quierschied, Wahlscheid, Lummerschied, Heiligenwald, Wemmetsweiler, Hüttigweiler, Hirzweiler und Welschbach. Für Wustweiler und Wiesbach gilt Frei Haus ab einem Bestellwert von 25 Euro, ansonsten 2 Euro Anfahrt.

Anlässlich der Merchweiler Schlemmertage am 1. und 2. Juni feiert das Don Camillo sein Jubiläum. Dafür haben sich Cornelia und Nino Guido etwas Besonderes einfallen lassen. Den Erlös aus dem Bierverkauf am Samstag spenden sie den beiden Kindergärten in Merchweiler sowie dem Kinderhospizdienst Saar.

Dank an Kunden und Lieferanten: