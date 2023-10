Modernes Püttlingen Vom heimischen Sofa im Stadtarchiv wühlen

Bei einem Pressetermin erläuterten der ehrenamtliche Archivar Stefan Handfest und Bürgermeisterin Denise Klein (SPD) die Hintergründe: In Püttlingen sind, neben weiterem Archivmaterial, auch viele alte „Beschlussbücher“ erhalten, in denen in schwarzer Tinte und teils in wunderschönen alten Handschriften niedergeschrieben steht, über was in längst vergangenen Ratssitzungen gesprochen und was beschlossen wurde. Dabei geht es auch um die Beschlussbücher von Orten, die früher eigenständig waren aber heute zu Püttlingen gehören, wie Köllerbach, Etzenhofen, Rittenhofen oder Sellerbach. Die Püttlinger Bücher reichen bis 1908 zurück, die aus Rittenhofen und Etzenhofen etwa bis 1847. Herchenbacher Akten findet man von 1903 bis 1932.