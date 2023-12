Änderungen im Überblick Spritpreis, Führerschein, Versicherung – das ändert sich 2024 für Autofahrer

Am 1. Januar 2024 tritt die nächste Stufe der CO₂-Steuer in Kraft, mit einem Betrag von 40 Euro pro Tonne. Dies führt zu einer Verteuerung von Benzin und Diesel an den Tankstellen um etwa drei Cent pro Liter. Um beim Tanken zu sparen, wird die Nutzung von Apps wie der Mehr-Tanken-App empfohlen. Im Jahr 2025 ist eine weitere Erhöhung auf 50 Euro pro Tonne geplant.