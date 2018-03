Watzke kritisiert Rummenigge für Haltung zu 50+1

Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat die Kritik von Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge an der Beibehaltung der 50+1-Regel durch die DFL-Mitgliederversammlung zurückgewiesen. "Was an einem demokratisch herbeigeführten Beschluss so schlimm sein soll, das weiß ich nicht. Wir müssen aufpassen, dass wir die Bundesliga nicht so sehr spalten, wie sich gerade die deutsche Gesellschaft zu spalten scheint", sagte Watzke in einem Interview mit der Tageszeitung "Die Welt". Die Abschaffung der 50+1-Regel berge "enormen sozialen Sprengstoff", warnte Watzke. Er habe versucht, sagte Watzke, in einem Telefonat mit Rummenigge dessen Argumentation gegen die Regel zu verstehen.

(dpa/sid)