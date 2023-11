Für Nicht-Mitglieder wird es eng Der FCS im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Eintracht Frankfurt – Mitgliederverkauf startet heute

Karten, die bis Montag, 27. November, noch nicht an die Mitglieder verkauft wurden, werden in Phase drei den Vereinen angeboten. Diese können sich ab dann auf das Restkontingent an Karten bewerben. „Theoretisch“ können dann ab Donnerstag, 30. November, auch Nicht-Mitglieder Tickets erwerben. Der Verein rechnet aber, ähnlich wie beim Spiel gegen den FC Bayern, nicht damit, dass es noch Restkarten geben wird.