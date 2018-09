Showstars, die früher Sportler waren

Womöglich wäre Julio Iglesias ein guter Freund von Günter Netzer geworden. Vielleicht wäre Netzer (74) sogar eingeladen zu Iglesias‘ 75. Geburtstag am Sonntag, um Erinnerungen an die gemeinsamen Jahre bei Real Madrid aufzufrischen und auf die Zeit als umjubelter Fußballstar in den 1970ern anzustoßen. Doch ein Autounfall verhinderte dieses Szenario. Der Autounfall vom 22. September 1963, der das damals 19-jährige Torwarttalent Julio Iglesias aus dem Nachwuchs von Real Madrid monatelang halbseitig gelähmt ans Bett fesselte und schließlich seinen Traum von der Fußballer-Karriere zerstörte. „Bis dahin war ich ein kleines Licht in einem großartigen Fußballteam, kein Superstar, aber eine lokale Größe im Tor der Jugendmannschaft von Real Madrid. Gute Kondition, passable Technik. Ich stand an der Schwelle zum Berufsspieler“, verriet Iglesias mehr als vier Jahrzehnte später der „Zeit“.

Stadien füllte der Spanier bekanntlich trotzdem in seinem Leben. Ohne Fußballschuhe, sondern am Mikrofon. Mit mehr als 300 Millionen verkauften Tonträgern und fast 400 Gold- und Platin-Schallplattenauszeichnungen gilt Iglesias als einer der erfolgreichsten Sänger der Welt. Er singt in 14 Sprachen, gab um die 5000 Konzerte und widerspricht inzwischen früheren Berichten, er habe mit mehreren Tausend Frauen geschlafen.

Iglesias ist dabei längst nicht die einzige Showgröße, die in ihrem Leben auch über den Sport Schlagzeilen gemacht hat. Diese Bekanntheiten aus dem Unterhaltungsgeschäft können Ähnliches im Lebenslauf vorweisen:

Bud Spencer Bevor der Italiener in Filmen wahlweise mit der flachen Hand, Bratpfannen oder Terence Hill an seiner Seite Ganoven verhaute, war er unter seinem bürgerlichen Namen Carlo Pedersoli einer der besten Schwimmer seines Landes. Der 2016 Verstorbene schwamm 1950 als erster Italiener überhaupt die 100 Meter Freistil unter einer Minute, war zigfach Landesmeister und nahm 1952 und 1956 an den Olympischen Spielen teil. Dass er beide Male eine Medaille verpasst, erklärte er rücklickend so: „Hier rächt sich mein mangelnder Fleiß beim Training, und so reicht es wieder nicht für eine Medaille.“ Dafür hat er dann als Filmheld zugeschlagen.

Johnny Weissmüller war auch Schwimmer, bevor er Schauspieler wurde. Eigentlich war er sogar vor allem ein sehr erfolgreicher Schauspieler, bevor er der bekannteste Tarzan-Darsteller aller Zeiten wurde. Gleich fünf olympische Goldmedaillen gewann der 1904 in Österreich-Ungarn als Janos Weißmüller Geborene bei den Spielen 1924 und 1928. Als einer der besten Freistilschwimmer seiner Zeit hielt er auch den Weltrekord über die 100 Meter. Seine Bekanntheit als Sportler führte ihn nach Hollywood, wo er zwischen 1932 und 1948 in insgesamt zwölf Tarzan-Filmen den wortkargen Urwaldmenschen spielte. Dass er nicht gerade mit schauspielerischem Talent gesegnet war, wusste Weissmüller. „Das Publikum verzeiht meine Schauspielerei, weil es weiß, dass ich ein Athlet bin“, sagte er mal. Er starb 1984.

Hansi Hinterseer hatte gar keine andere Wahl, als Ski zu laufen. Denn von seinem Zuhause auf der Seidlalm musste er auf Skiern runter nach Kitzbühel zur Schule. Außerdem war Vater Ernst 1960 Slalom-Olympiasieger. Talent lag also in den Genen, und es reichte für Hansi immerhin zur Silbermedaille im Riesenslalom bei der WM 1974 in St. Moritz. Ins Fernsehen kam er danach erst als Experte für Skirennen, und ab 1994 als Sänger, weil Produzent Jack White ihn als solchen entdeckt hatte. Dies war der Startschuss für Hintereseers zweites Leben, das ihm bis heute als Volksmusiker und Show-Moderator im deutschsprachigen Raum eine Bekanntheit verschaffte, wie es der Sport dann doch nicht geschafft hatte. Seit 2006 ist Hansi Hinterseer sogar als Marke im deutschen Markenregister geschützt.

Hans-Jürgen Bäumler Wie man Hans-Jürgen Bäumler wahrnimmt, ist letztlich eine Generationenfrage. Für die älteren ist er der „Eisprinz“, der mit Marika Kilius eines der Traumpaare des deutschen Sports in den 1960er Jahren bildete, mit ihr zweimal (1960 und 1964) Olympia-Silber im Paartanz gewann und auch eine kurze Sangeslaufbahn hinlegte. Die Generation der Enddreißiger kam mit dem 76-Jährigen in Kontakt, als er Anfang der 1990er die Quizsendung „Riskant“ bei RTL moderierte und die Kandidaten bat, die „BWKs“, die Blickwinkelkonzentratoren aufzusetzen.

Rudi Cerne Der gebürtige Herner ging einen ähnlichen Weg wie Hans-Jürgen Bäumler: vom Eis ins TV-Studio. Als Eiskunstläufer gewann der heute 59-Jährige 1984 EM-Silber. In den 1990ern begann er dann eine Laufbahn als Sportjournalist, erst bei der ARD, dann beim ZDF, wo er von 1999 bis 2006 sogar das Aktuelle Sportstudio moderierte. Seit 2002 hat er auch im Nicht-Sport einen festen Platz: als Nachfolger von Eduard Zimmermann in der Moderation von „Aktenzeichen XY…ungelöst“.

Costa Cordalis Beim griechischen Schlagerbarden liegt die Sportlerkarriere schließlich nicht vor dem Show-Room. Der heute 74-Jährige war schon ein gefeierter Sänger, als er 1985 bei der Nordischen Ski-WM in Tirol für Griechenland im Langlauf an den Start ging – und Letzter wurde. Er hatte im Jahr zuvor auch an den Olympischen Spielen in Sarajewo für sein Heimatland an den Start gehen wollen, aber ihm fehlte die erforderliche Norm.