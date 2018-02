Hangard gibt Rote Laterne ab

SG Schiffweiler-Landsw./R. –SV Furpach 0:4 (0:2). Pascal Legrom brachte die Gäste im Kellerduell mit einem Schuss aus spitzem Winkel schon nach drei Minuten in Führung. Schiffweiler-Landsweiler erholte sich von diesem Schock bis zum Schlusspfiff nicht mehr und unterlag am Ende verdient. Sechs Minuten vor Pause gelang Thomas Cooke per Kopf nach einem langen Freistoß das 2:0 für Furpach. Fünf Minuten nach Wiederbeginn ließ Björn Schuck mit einem Schuss ins lange Eck das 3:0 für die Gäste folgen. Wenig später flog Schiffweilers Julian Becker mit Gelb-Rot vom Platz. In Überzahl erhöhte Furpach durch Benedikt Baltes noch auf 4:0. Tore: 0:1 Pascal Legrom (3.), 0:2 Thomas Cooke (39.), 0:3 Björn Schuck (50.), 0:4 Benedikt Baltes (69.).

SG Ballweiler-Weckl.-Wolf. –VfL Primstal II 4:1 (1:0). Die ersten 45 Minuten verliefen weitgehend ausgeglichen. Sechs Minuten vor dem Pausenpfiff brachte Cyrill Hamann die Gastgeber per Abstauber in Führung. Im zweiten Durchgang gelangen dem 23-Jährigen zwei weitere „Buden“ zum 2:0 und 3:0 mit denen er für die Vorentscheidung zugunsten der SG sorgte. Der VfL Primstal II kam zwar durch Lukas Zimmer, der aus dem Gewühl heraus traf, noch einmal auf 1:3 heran, doch schon im direkten Gegenzug stellten die Hausherren den alten Drei-Tore-Abstand wieder her. Tore: 1:0 Cyril Mario Hamann (39.), 2:0 Cyril Mario Hamann (55.), 3:0 Cyril Mario Hamann (60.), 3:1 Lukas Zimmer (87.), 4:1 Matthias Baumann (88.).

SV Habach – SV Bliesmengen-Bolchen 0:4 (0:0). Auf dem Kunstrasen in Humes entwickelte sich eine von Zweikämpfen geprägte Begegnung, in der die Gäste aus Bliesmengen-Bolchen das bessere Ende für sich hatten. Mit einem Schuss aus der Drehung, der unter der Latte einschlug, brachte Oliver Schramm Bliesmengen-Bolchen in der 74. Minute in Führung. Habach lockerte danach den Defensiv-Verbund und wurde in der Folge eiskalt ausgekontert. Tore: 0:1 Oliver Schramm (74.), 0:2 Peter Luck (77.), 0:3 Steffen Nagel (88.), 0:4 Maximilian Hess (90.).

VfB Theley – SG Marp.-Urexw. ausgefallen. Die Partie musste wegen Unbespielbarkeit der Plätze in Theley abgesagt werden.