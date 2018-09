später lesen VL Oberhauser rettet Theley ein Remis Teilen

Twittern







SV Hellas Bildstock – SV Habach 4:1 (3:1). Bildstock übernahm nach dem 0:1-Rückstand die Spielkontrolle und siegte am Ende verdient. Vor allem, weil sich Hellas in der Abwehr deutlich gefestigter als in den Wochen zuvor zeigte.