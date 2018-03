Vesper soll Galoppsport helfen

Gut drei Monate nach seinem Ausscheiden als Vorstandsvorsitzender des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) kehrt Michael Vesper auf die Bühne des Sports zurück: Der 65-Jährige soll als neuer Präsident des Direktoriums für Vollblutzucht und Rennen den Galoppsport in Deutschland voranbringen. "Zunächst heißt es für mich, zu lernen und mich in den Rennsport einzuarbeiten. Meine Hauptaufgaben in der ersten Zeit sind die Strukturen und deren Reform im Direktorium und der Wettbereich. Darüber hinaus wird es darum gehen, den Galopprennsport noch stärker positiv in die Öffentlichkeit zu bringen", sagte Vesper bei seiner Vorstellung in Köln. Vesper löst Albrecht Woeste ab, der seit 2009 im Amt war.

Jan Antony Vogel, Vorstandsmitglied im Direktorium, sagte: "Wir wollten eine Persönlichkeit an der Spitze des Verbandes, die uns im politischen Bereich Türen öffnet und viele Dinge umsetzt." Vesper gehörte zu den Gründungsmitgliedern der Grünen und war von 1995 bis 2005 Mitglied der NRW-Landesregierung, zuletzt als Minister für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport. 2006 wechselte er zum DOSB.

(RP)