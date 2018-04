später lesen Tunis Tunesien verbietet Israelis Teilnahme an Taekwondo-WM Teilen

Ein tunesisches Gericht hat vier israelischen Athleten die Teilnahme an den Taekwondo-Weltmeisterschaften der Junioren verweigert. Das Urteil verbiete es, die israelischen Athleten einzuladen, teilte ein Gerichtssprecher gestern mit. Eine anti-israelische Organisation in Tunesien hatte zuvor Klage gegen die Teilnahme der israelischen Sportler eingereicht. Eine Einladung verstoße gegen die tunesische Verfassung, die eine Unterstützung der Palästinenser verlange, hieß es in einer Mitteilung der anti-israelischen Allianz. Tunesien hat offiziell keine diplomatischen Beziehungen zu Israel.