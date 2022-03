Rückschlag im Aufstiegskampf : Türkgücü München stellt Spielbetrieb ein – massive Folgen für FCS

Türkgücü München scheidet mit sofortiger Wirkung aus dem Spielbetrieb der 3. Liga aus. Dies hat der Klub am heutigen Donnerstag durch seinen Insolvenzverwalter bekanntgegeben. Das hat auch bittere Folgen für den 1. FC Saarbrücken im Aufstiegskampf.

Türkgücü ist nicht mehr in der Lage, seinen laufenden Zahlungsverpflichtungen nachzukommen und damit die Durchführung des Spielbetriebs bis Saisonende wirtschaftlich aufrechtzuerhalten. Die Münchner hatten am 20. Januar 2022 einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt.

Dadurch ergeben sich auch Konsequenzen für den 1. FC Saarbrücken und den Kampf um den Aufstieg in die 2. Bundesliga.

FCS verliert sechs Punkte und rutscht auf Rang 4

Die sportlichen Folgen des Ausscheidens während der Saison sind durch §55a der DFB-Spielordnung geregelt. Demnach werden alle bisher absolvierten Partien von Türkgücü in der 3. Liga aus der Wertung genommen, weil der Ausstieg vor den letzten fünf Meisterschaftsspielen erfolgt. Die Tabelle der 3. Liga wird mit sofortiger Wirkung korrigiert, Türkgücü München steht als erster Absteiger fest.

Das ist insbesondere für den FCS extrem bitter. Denn in der laufenden Saison hat der Verein zweimal gegen Türkgücü gewonnen. Jetzt verliert der 1. FC Saarbrücken mit sofortiger Wirkung seine erspielten sechs Punkte. Weil die Konkurrenten Kaiserslautern und Braunschweig nur drei Punkte verlieren, rutscht der FCS in der Tabelle um einen Platz nach unten, liegt nun nur noch auf Rang 4.

Manuel Hartmann, Geschäftsführer Spielbetrieb der für die 3. Liga zuständigen DFB GmbH & Co. KG, sagt: “Das ist ein trauriger Tag für die 3. Liga. Den größten Schaden haben natürlich Türkgücü München und seine betroffenen Mitarbeiter*innen. Gleichzeitig ist es für die gesamte Liga und den Wettbewerb negativ, wenn ein Klub während der Saison ausscheidet. Ziel muss sein, dass dieser Fall in der 3. Liga einmalig bleibt. Mit den Maßnahmen aus der Task Force ‘Wirtschaftliche Stabilität 3. Liga’, die in den kommenden beiden Jahren greifen, ist bereits ein wichtiger Schritt für die Zukunft gemacht.”