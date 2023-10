Dieses Mal gibt es keinen Ärger Und sie tun es wieder — Trikot des FC Homburg wird von Kondommarke gesponsort

Der Fußball-Regionalligist FC Homburg wird speziell für das Spiel in der zweiten DFB-Pokalrunde gegen den Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth in einem Sondertrikot auflaufen. Auf dem Trikotärmel wird das Logo der Kondommarke „Billy Boy“ zu sehen sein. Damit reist der Verein auch in seine eigene Vergangenheit zurück.