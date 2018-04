Toter Radprofi: Herzstillstand wohl vor dem Unfall

Ein belgischer Zuschauer des Rad-Klassikers Paris-Roubaix hat Bilder des Unfalls von Michael Goolaerts auf Youtube gestellt. Darauf ist zu erkennen, dass der 23 Jahre alte Radprofi auf einem abschüssigen Abschnitt des Kopfsteinpflasters in einer Kurve ungebremst in die Böschung raste und sich mehrfach überschlug. Mutmaßlich erlitt er den Herzstillstand vor dem Unfall. Die Polizei war sofort zur Stelle. Er habe seine Aufnahmen ins Netz gestellt, um mitzuhelfen, die Umstände des Unfalls zu klären, sagte der Augenzeuge. Nach zunächst offenbar geglückter Reanimation an der Strecke war Goolaerts ins Krankenhaus von Lille gebracht worden. Dort verstarb er am Sonntagabend. Die Justiz hat eine Untersuchung eingeleitet.

(dpa)