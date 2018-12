(RP) Die B-Juniorinnen des ASV Süchteln haben sich nach fünf Jahren in der Fußball-Kreisklasse und zuletzt drei Meisterschaften in Folge jetzt mit dem Aufstieg in die Leistungsklasse belohnt. „Darauf bin sehr stolz, da die Mädels dies mehr als verdient haben. Der Erfolg ist dem unglaublichen Teamgeist zu verdanken“, meinte Trainer Marcel Gaspers. Der Aufstieg konnte bereits im vorletzten Spiel gegen den bis dahin ebenfalls ungeschlagenen FSC Mönchengladbach durch einen 3:1 Sieg klar gemacht werden. 79 Tore mit lediglich 9 Gegentoren sprechen hier für sich. Zudem stehen die Mädels im Finale des Kreispokals und haben sich mit dem Aufstieg für den Niederrheinpokal qualifiziert. Einen weiteren tollen Erfolg feierte beim ASV die D-Jugend. Ihr gelang als erster Mannschaft aus dem Grenzland die Qualifikation für die Niederrheinliga, die es in dieser Altersklasse erst seit der vergangenen Saison gibt. Als Zweitplatzierter in der Leistungsklasse des Kreises Mönchengladbach/Viersen mit 36 Punkten und 110:9 Toren nach 13 Spieltagen ist die Mannschaft verdient aufgestiegen. In den entscheidenden Spielen gegen den Dritten TuS Wickrath (5:2) und Vierten Fortuna Mönchengladbach (5:0) der Liga behielt die Mannschaft souverän die Oberhand. Zudem hat sich die Mannschaft des Trainerteams Bernd Brocker, Cameron Heinrichs und Tom Plauk für das Kreispokalfinale im nächsten Jahr gegen den 1. FC Mönchengladbach qualifiziert.

FOTO: ASV