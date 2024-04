Radsport Zweiter Ardennen-Coup für Pogacar - „War emotionaler Tag“

Das schafften die deutschen Radprofis in dieser Saison nicht einmal gemeinsam. Auch in Lüttich waren die einzigen beiden deutschen Vertreter Jonas Koch und Georg Zimmermann chancenlos. Damit ist der Kölner Nils Politt, der in Lüttich nicht am Start war, mit Platz drei in Flandern und Rang vier in Roubaix in dieser Saison bisher der einzige Lichtblick.