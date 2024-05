WM in Tschechien Zwei Pleiten: Eishockey-Vizeweltmeister drückt Resetknopf

Für einen Mannschaftsabend oder eine teambildende Maßnahme fehlt die Zeit. Noch am Montagabend saß die Truppe gemeinsam mit den Trainern zusammen. „Wir haben ein kurzes Gespräch gehabt. Auch am Dienstag haben wir in kleinen Gruppen gesprochen“, erklärte der Coach. Die Stimmung sei „deutlich besser“ als nach dem 1:6 gegen Schweden am Montag.