Eishockey Zwei DEB-Spieler treffen bei WM auf ihr Geburtsland

Für den 21-Jährigen wird das sechste Gruppenspiel des Eishockey-Vizeweltmeisters das lang ersehnte Wiedersehen. Der Verteidiger gab in diesem Jahr sein Debüt in der NHL für die Arizona Coyotes und spielte ansonsten für die Tucson Roadrunner in der zweitklassigen AHL. Die Eltern und die Oma hat er fast ein ganzes Jahr nicht gesehen. Seine Cousine sogar rund zwei Jahre nicht. „Meine komplette Familie wird da sein“, erklärte er. Größtenteils werden sie in Deutschland-Trikots auf der Tribüne sitzen. Lediglich bei der Cousine ist er sich noch nicht sicher. „Gucken wir mal“, sagte der Verteidiger.