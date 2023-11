ATP-Finals Zverevs Tennis-Ziele für 2024: „Setze mir keine Limits“

„Natürlich bin ich enttäuscht, dass ich nicht weiter bin“, sagte Zverev nach dem bedeutungslosen 6:4, 6:4 gegen den Russen Andrej Rubljow im letzten Gruppenspiel. „Aber man muss ja auch das Große und Ganze sehen. Nach so einer Verletzung zurück in den Top 8 zu sein, hier bei den ATP-Finals zu sein, ist ein Erfolg an sich. Da bin ich glücklich drüber“, sagte Zverev. Er wird das Jahr auf Platz sieben abschließen.