Tennisstar Zverevs neue Ziele: Wimbledon und Platz eins

Zverev wurde von einem Kind gefragt, was er in seiner Karriere noch erreichen wolle. Und die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. „Ich habe eigentlich alles gewonnen, was es gibt - außer einem Grand Slam-Titel“, sagte Zverev. „Ich bin Weltmeister gewesen. Ich bin Olympiasieger geworden, ich habe alle möglichen ATP-Turniere gewonnen. Es fehlt nur ein Major-Sieg“, sagte der gebürtige Hamburger, der vor einer Woche in Paris und vor vier Jahren in New York ganz nah dran war. „Ich will nicht als einer der erfolgreichsten Tennisspieler enden, der nie einen Grand Slam gewonnen hat.“