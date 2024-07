Tennis Zverevs großer Kampf bleibt im Hamburg-Finale erfolglos

Vor dem Olympia-Start am Freitag hofft Zverev auf einen Erfolg in einem ganz anderen Wettbewerb. Er zählt zu den drei Kandidaten, die zur Wahl des männlichen Fahnenträgers bei der Eröffnungszeremonie in Paris stehen. Seine Konkurrenten sind Basketball-Weltmeister Dennis Schröder und Schieß-Olympiasieger Christian Reitz.Unterstützung bekommt er in jedem Fall von seinen Tennis-Kollegen Kevin Krawietz und Tim Pütz. Das derzeit beste deutsche Doppel verteidigte seinen Titel in Hamburg erfolgreich. Das Duo aus Coburg und Frankfurt/Main besiegte die Franzosen Fabien Reboul/Edouard Roger-Vasselin 7:6 (10:8). „Mit Sicherheit gibt das viel Selbstvertrauen, eine gute Stimmung und ist sicher eine super Vorbereitung“, sagte Pütz.