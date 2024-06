Tennis Zverevs Finalziel in Paris: Vom „Küklein“ zum König

Bevor Alexander Zverev in Paris seinen vollen Fokus auf den Showdown gegen Carlos Alcaraz richtete, blickte der deutsche Tennisstar auf seine Grand-Slam-Finalpremiere vor dreieinhalb Jahren in New York zurück. „Da war ich kein Kind mehr, aber ich war trotzdem irgendwie ein Küklein“, sagte der 27-Jährige. Seit der denkbar knappen Fünf-Satz-Niederlage im US-Open-Finale gegen den Österreicher Dominic Thiem habe er sich aber sportlich wie menschlich weiterentwickelt, sagte der Hamburger: „Ich hoffe, dass ich das am Sonntag auch auf dem Platz zeigen werde.“