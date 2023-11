Tennis-ATP-Finals Zverev wird zum Medwedew-Fan - Dauerrivale als Retter?

In seiner Not bei den ATP-Finals ist Alexander Zverev ausgerechnet auf seinen Erzrivalen angewiesen. Nur wenn der Russe Daniil Medwedew am Freitag (14.30 Uhr/Sky) gegen Wimbledonsieger Carlos Alcaraz aus Spanien gewinnt, hat Zverev in Turin noch eine Chance auf das Weiterkommen.