Tennis-Saisonabschluss : Zverev will nach ATP-Titel „viel Blödsinn machen“

Turin Nach dem Titelgewinn beim Saisonabschluss der besten Tennisprofis des Jahres freut sich Alexander Zverev auf seinen Urlaub. Sogleich blick der 24-Jährige aber schon auf die Ziele für 2022.

Seine Badesachen habe er schon im Reisegepäck gehabt. Am Montag werde er direkt von Mailand in die Sonne fliegen, kündigte Zverev an: „Extrem viele Freunde kommen mit. Wir reisen alle zusammen“, sagte der deutsche Spitzenspieler und fügte schmunzelnd an: „Wir werden viel Blödsinn machen, denke ich, in den nächsten paar Tagen. Nichts Gefährliches, keine Sorge.“