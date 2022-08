Tennis : Zverev will Davis Cup in Hamburg spielen

Hamburg Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat seine Zusage für den Davis Cup in seiner Heimatstadt Hamburg gegeben.

Offen ließ Zverev, ob er noch bei den US Open starten wird. „Sicher bin ich mir nicht, ob es noch etwas mit den US Open werden wird“, meinte er. In zehn Tagen werde er mehr wissen. „Wäre es ein normales Turnier best of three, dann könnte ich sagen, vielleicht wäre ich schon soweit. Aber best of five als erstes Turnier zurück, ist schwierig.“