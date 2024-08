Tennis in Cincinnati Zverev verliert spannendes Halbfinale gegen Sinner

Cincinnati · Am Ende war die Nummer eins der Welt zu stark: Alexander Zverev scheitert im Halbfinale in Cincinnati an Jannik Sinner. In einer Woche beginnt der nächste Tennis-Höhepunkt in New York.

19.08.2024 , 07:39 Uhr

Alexander Zverev ist im Halbfinale von Cincinnati an Jannik Sinner gescheitert. Foto: Scott Stuart/ZUMA Press Wire/dpa

Tennisprofi Alexander Zverev hat den Einzug ins Endspiel beim Turnier in Cincinnati knapp verpasst. Der 27 Jahre alte Hamburger verlor nach hartem Kampf im Halbfinale gegen den Weltranglisten-Ersten Jannik Sinner 6:7 (9:11), 7:5, 6:7 (4:7). Nach 3:07 Stunden musste sich Deutschlands Nummer eins dem 23-jährigen Italiener geschlagen geben. Die letzten vier Spiele hatte Zverev gegen Sinner zuvor gewonnen. „Manchmal muss man ein bisschen mit dem Bauchgefühl spielen. Und ich denke, das war heute meine Stärke“, sagte Sinner nach dem Match, in dem ihn erneut leichte Hüftprobleme plagten. „Es gab einige Höhen und Tiefen, die passieren können, besonders wenn man länger als drei Stunden spielt. Es war ein gutes Match, denke ich, für uns beide. Er hat sehr, sehr gut aufgeschlagen, also kann ich sehr stolz sein.“ Zverev stand zum dritten Mal nacheinander in der Vorschlussrunde von Cincinnati. 2021 hatte der Olympiasieger von Tokio den Titel beim Masters-Turnier im US-Bundesstaat Ohio gewonnen. Die Veranstaltung dient der Vorbereitung auf die US Open. Das letzte Grand-Slam-Turnier der Saison in New York beginnt am 26. August. © dpa-infocom, dpa:240819-930-206854/1

(dpa)