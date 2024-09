Tennis Zverev verliert bei Laver Cup gegen Angstgegner Fritz

Bei dem an den Ryder Cup im Golf angelehnten Mannschaftswettbewerb trifft Team Europa auf eine Welt-Auswahl. Um zu gewinnen, muss ein Team 13 Punkte erzielen, wobei gewonnene Spiele am ersten Tag einen Punkt, am Samstag zwei Punkte und am Sonntag drei Punkte zählen. Nach sieben von zwölf gespielten Partien liegt die Welt-Auswahl mit 6:4 in Führung.