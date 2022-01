ATP-Tour : Zverev tritt beim Turnier in Montpellier an

Zverev tritt beim Turnier in Montpellier an

Montpellier Alexander Zverev will nach seinem vorzeitigen Aus bei den Australian Open bereits in der kommenden Woche wieder angreifen.

Die Nummer drei der Tennis-Welt wird beim ATP-Turnier in Montpellier antreten. Das gaben die Veranstalter am späten Donnerstagabend via Twitter bekannt. Der 24 Jahre alte Olympiasieger aus Hamburg war in Melbourne im Achtelfinale gegen den kanadischen Weltranglisten-14. Denis Shapovalov ausgeschieden. Zunächst hatte Zverev danach geplant, erst Ende Februar in Acapulco auf die Tennis-Tour zurückzukehren.