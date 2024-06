Tennis Zverev trainiert für Wimbledon-Coup - Überrascht Kerber?

Noch ohne das Gedrängel der Zuschauermassen schlendert Alexander Zverev vor dem Beginn seiner Titeljagd in Wimbledon am Centre Court vorbei. Nach einer Stippvisite in den Bergen für ein Wohltätigkeitsevent jettete der beste deutsche Tennisspieler nach London und setzte in einer Ruhe, mit der es mit dem Turnier-Auftakt am Montag vorbei sein wird, seine Vorbereitung fort.