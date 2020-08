ATP-Turnier : Zverev startet bei Turnier in New York gegen Andy Murray

Zverev startet bei Turnier in New York gegen Andy Murray

Wird beim Masters-Turnier in New York auf Andy Murray treffen: Alexander Zverev. Foto: Scott Barbour/AAP/dpa

New York Deutschlands bester Tennisprofi Alexander Zverev wird bei seinem ersten offiziellen Spiel auf der Profi-Tour nach der Corona-Pause auf den früheren Weltranglisten-Ersten Andy Murray treffen.

Der Schotte setzte sich beim Masters-Turnier in New York in drei Sätzen gegen Frances Tiafoe (USA) mit 7:6, 3:6, 6:1 durch. Zverev hatte zum Auftakt ein Freilos.

Die mit 4,67 Millionen Dollar dotierte Tennis-Veranstaltung wurde wegen der Coronavirus-Pandemie von Cincinnati nach New York verlegt und dient dort als Generalprobe für die am 31. August beginnenden US Open an gleicher Stelle. Beide Events werden unter sehr strengen Hygiene- und Sicherheitsregeln ausgetragen.