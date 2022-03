Tennis in Indian Wells : Zverev siegt im Doppel - Nadal mit Rekord

Indian Wells Alexander Zverev hat beim ATP Masters in Indian Wells einen Tag nach seinem frühen Aus im Einzel die nächste Runde im Doppel erreicht.

An beide Spieler hat Zverev keine guten Erinnerungen. Paul bezwang ihn am Montag in der zweiten Runde in drei Sätzen und Fritz gewann im vergangenen Jahr seine Viertelfinal-Partie gegen Zverev.