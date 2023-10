Tennis Zverev scheidet im Viertelfinale von Wien aus

Trotz der Niederlage hat Zverev für die angestrebte Teilnahme an den ATP Finals, dem Saisonabschluss der besten acht Profis des Jahres, als momentan Siebter eine ordentliche Ausgangsposition. Die ATP Finals in Turin beginnen am 12. November. Die letzten freien Plätze werden in der kommenden Woche beim Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy vergeben.