Tennis-Ass Zverev: Olympia „ist das größte Event dieses Jahres“

„Ich freue mich, wie ich spiele. Ich bin glücklich darüber und ich freue mich auch, was das Jahr so zu bieten hat für mich“, sagte Zverev vor seinem ersten Spiel beim Masters in Indian Wells. Dort trifft er nach einem Freilos in der ersten Runde auf den Australier Christopher O'Connell. Das Zweitrundenmatch ist das Zweite in der Vormittagssession, die um 20.00 Uhr deutscher Zeit beginnt.