Tennis-Show-Turnier : Zverev-Niederlage in Dubai zum Abschluss

Dubai Alexander Zverev hat zum Abschluss des Show-Turniers in Dubai seine erste Niederlage hinnehmen müssen.

Der 25 Jahre alte Hamburger hatte vor zwei Wochen in Saudi-Arabien sein Comeback nach der schweren Blessur gegeben, die ihn seit den French Open in Paris Anfang Juni zu einer Pause gezwungen hatte. Die Show-Turniere dienen der Vorbereitung auf die Australian Open im Januar. Ab dem 29. Dezember folgt schon in Australien der United Cup, ein offizieller gemeinsamer Teamwettbewerb für Herren und Damen, an dem auch eine deutsche Auswahl teilnimmt.