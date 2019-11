ATP Finals : Zverev nach Sieg gegen Nadal: „Kleines Highlight des Jahres“

London Im sechsten Duell mit Rafael Nadal gelingt Alexander Zverev der erste Sieg. Bei den ATP Finals lässt der Hamburger Tennisprofi der Nummer eins der Welt keine Chance. Das musste auch Nadal anerkennen.

„Ich weiß nicht, was Rafa gesagt hat, aber ich finde, dass ich gut gespielt habe“, sagte der Titelverteidiger nach seinem beeindruckenden 6:2, 6:4-Erfolg gegen den Weltranglisten-Ersten aus Spanien. Beim Jahresabschluss-Turnier der besten acht Profis der Saison trifft der Titelverteidiger jetzt am Mittwoch auf den Griechen Stefanos Tsitsipas, der sich in seinem ersten Gruppenspiel gegen den Russen Daniil Medwedew durchsetzte.